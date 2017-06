Duas pessoas foram encontradas mortas hoje de manhã, à deriva no mar junto às praias do Canavial e de Porto de Mós, no concelho de Lagos, no Algarve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Faro, um dos corpos, o de uma mulher, com cerca de 50 anos, foi detetado à deriva no mar junto à Praia do Porto de Mós, tendo o alerta sido dado por volta das 07:00.

O outro corpo, o de um homem, que aparenta ter entre 50 e 60 anos, foi encontrado pelas 09:55, também no mar, junto à praia do Canavial, situada próximo da praia onde foi encontrada a primeira vítima.

O Capitão do Porto de Lagos, Conceição Duarte, disse à Lusa que "não são conhecidos elementos de identificação das vítimas". Perto do local onde foram detetados os corpos, foi encontrado um cão, com identificador (chip), cujo registo tem origem na Noruega.

A Polícia Marítima "está a investigar caso, para determinar as circunstâncias em que ocorreram as duas mortes".

Aparentemente, segundo o CDOS, pode ter sido um afogamento.

As operações de resgate envolveram 19 operacionais dos bombeiros de Lagos, Instituto Nacional de Emergência Médica e da Polícia Marítima, apoiados por nove veículos.