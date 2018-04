A PSP anunciou, esta quinta-feira, a detenção de dois homens no Seixal, distrito de Setúbal, por tráfico de droga e posse de armas, tendo apreendido 1.977 doses de heroína, 273 de cocaína e 450 de haxixe.

A PSP procedeu à detenção em flagrante delito de dois indivíduos, do sexo masculino, com 32 e 45 anos de idade, ambos de nacionalidade portuguesa, por tráfico de estupefaciente e posse de arma”, refere a polícia em comunicado, acrescentando que uma mulher, de 47 anos, foi constituída arguida.

Segundo a PSP, as detenções são o culminar de um processo em investigação há cerca de um ano, com a operação a decorrer na freguesia da Amora, no concelho do Seixal.

O principal suspeito dedicava-se ao tráfico diário de estupefaciente a partir de um bairro conhecido, fazendo vendas no mesmo, e fora dele, após contacto de compradores, tendo sido intercetado aquando de uma dessas vendas na via pública”, explica o documento.

Durante a operação foram efetuadas quatro buscas domiciliárias, que culminaram com a apreensão de 1.977 doses de heroína, 273 de cocaína, 450 de haxixe, 380 euros em dinheiro, balanças de precisão e telemóveis.

A PSP apreendeu ainda uma viatura, uma carabina calibre 9,3x62 marca Browning, furtada numa residência, uma pressão de ar, uma soqueira, uma pistola de alarme e um petardo.

Os detidos, todos com antecedentes criminais pelo mesmo ilícito, vão ser presentes ao Tribunal de Almada para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.