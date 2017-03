A Online Dance Company, uma companhia de dança online criada por Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, lançou um vídeo, curiosamente, três dias antes de se celebrar o dia do pai, que está a emocionar Portugal.

Cifrão publicou, o vídeo “There’s No Age For Dancing” no Facebook e explicou: “Podia muito bem ser uma história de amor e ternura entre avô e neto e, na realidade, não foge muito disso”.

O filme reúne o “pai do sapateado”, Michel, e uma das maiores esperanças no ballet, Francisco. "Em palco, Michel anula a gravidade numa dança leve e intemporal, num registo que cala a sua idade", diz Cifrão.

“Francisco move-se com a maturidade que ainda não tem, em coordenações certas e infalíveis, plenas de emoção. Juntos, destronam padrões e preconceitos num aplauso prolongado por uma admiração mútua, sublinhando o maior dos ensinamentos: para a dança não há idade”, acrescenta Cifrão na sua publicação no Facebook.

O vídeo tornou-se viral, emocionou, e já conta com mais de 18 mil visualizações em apenas três dias. “O Michel faz parte do meu imaginário”, “excelente trabalho” são alguns comentários na página.

A Online Dance Company powered by Millennium BCP é uma companhia de dança que pretende não se limitar pelo espaço físico. Vive online, embora os seus bailarinos sejam portugueses. O projeto foi apresentado no dia 10 de maio de 2016 por Cifrão, a mente por detrás da companhia cujos espetáculos não são para algumas centenas de pessoas, mas sim para qualquer pessoa que esteja à frente de um ecrã com ligação à internet.

Todos os meses, é transmitido/divulgado um vídeo de dança que pode ser de estilos tão diferentes como hip hop, ballet, contemporâneo ou salsa.