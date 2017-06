O número de pessoas que morreram no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 57, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, num novo balanço realizado às 10:00 deste domingo.

Infelizmente o número de mortos aumentou para 57, o que, enfim, mexe um pouco com todos nós", disse Jorge Gomes, visivelmente emocionado.

O governante precisou que destas 57 pessoas, 30 foram encontradas em viaturas na Estrada Nacional 236-1, que faz a ligação ao IC8, e 17 fora das viaturas ou nas margens desta estrada. As restantes 10 vítimas mortais foram encontradas em ambiente rural.

Jorge Gomes acrescentou que todos os outros números se mantêm, pelo que há também 59 feridos, 18 dos quais foram para hospitais de Lisboa, Coimbra e Porto. Há ainda cinco feridos graves, quatro bombeiros e uma criança.

O Governo declarou na madrugada deste domingo o estado de contingência para o incêndio que deflagrou na tarde de sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria.

"O estado de contingência ativa determinados meios e permite também outras possibilidades para tudo o que se vier a desenrolar a partir daqui e também para o que já aconteceu", disse o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

O fogo que deflagrou mantém quatro frentes ativas de grande intensidade, disse o secretário de Estado da Administração Interna. "Não houve diminuição de intensidade, mantém-se exatamente tudo na mesma desde o último ponto de situação, com quatro frentes ativas, duas das quais com extrema violência", referiu Jorge Gomes.

O governante, que falava aos jornalistas num "briefing" realizado às 07:30 em Pedrógão Grande, junto ao posto de comando, adiantou que é aguardada a chegada de aviões 'Canadair' portugueses, espanhóis e franceses.

No entanto, Jorge Gomes alertou que os meios não podem ser todos utilizados neste incêndio por existirem mais fogos no país a que "temos de acudir neste momento".

O governante indicou que as operações mobilizam neste início de manhã 687 operacionais, 224 viaturas e três máquinas de rasto.

O IC8, que liga Pombal a Vila Velha do Ródão, está cortado desde sábado, e já esta manhã a Autoestrada n.º 13, que liga Tomar a Coimbra, foi também fechada ao trânsito no nó do Avelar (Ansião).

O presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Fernando Lopes (PS), um dos concelhos do distrito de Leiria afetados pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, descreveu a situação que se vive como “caótica” e “catastrófica”.

“Isto está uma situação catastrófica. Está caótica”, disse, por telefone, à agência Lusa.

Afirmando ter “infelizmente” registo de vítimas mortais e de feridos no seu concelho, Fernando Lopes não soube, contudo, precisar as vítimas ou as casas ardidas.

“Não tem havido comunicações e isso dificultou muito. Temos muitas casas ardidas em várias localidades, mas não sei quantas ao certo”, disse. O autarca frisou ainda que o fogo “não dá sinais de querer abrandar” e que têm “poucos meios” a combatê-lo. “Todos temos ajudado e todos somos poucos”, lamentou o presidente da câmara.

O fogo deflagrou ao início da tarde de sábado numa área florestal em Escalos Fundeiros, em Pedrógão (distrito de Leiria), e alastrou-se aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.