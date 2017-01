Ricardo Salgado está a ser ouvido no âmbito da operação Marquês, apurou a TVI24. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República confirmou que o antigo presidente do BES foi "constituído arguido e encontra-se a ser interrogado pelo Ministério Público".

"O arguido é suspeito da prática de factos susceptíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento e fraude fiscal qualificada."

Ricardo Salgado era já suspeito da prática de seis crimes - burla qualificada, falsificação de documentos, falsificação informática, branqueamento, fraude fiscal qualificada e corrupção no setor privado - e era também arguido em pelo menos três processos de contraordenação do Banco de Portugal, tendo já sido multado num deles em quatro milhões de euros.

Neste momento, o antigo presidente do BES está apenas sujeito ao termo de identidade e residência.

Agora, surge a sua ligação ao processo Marquês, que tem previsto meados de março como data limite para a acusação ser deduzida.

O processo Operação Marquês conta com quase duas dezenas de arguidos, entre os quais José Sócrates, que esteve preso preventivamente mais de nove meses, e que está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para ato ilícito.

Entre os arguidos estão o empresário Helder Bataglia, Ricardo Salgado, o ex-ministro socialista Armando Vara e a filha, Carlos Santos Silva, empresário e amigo do ex-primeiro-ministro, Joaquim Barroca, empresário do grupo Lena, João Perna, antigo motorista do ex-líder do PS, Paulo Lalanda de Castro, do grupo Octapharma, Inês do Rosário, mulher de Carlos Santos Silva, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e os empresários Diogo Gaspar Ferreira e Rui Mão de Ferro.

Dois anos após o início da investigação, que a 20 de novembro de 2014 fez as primeiras detenções, a investigação do Ministério Público continua sem que exista acusação ou arquivamento, estando prevista uma decisão do DCIAP em março.