Um incêndio num sexto andar de um prédio de apartamento da avenida Elísio de Moura, na cidade de Coimbra, provocou esta sexta-feira dois feridos ligeiros e obrigou à retirada de moradores do edifício, disse fonte dos bombeiros.

Segundo informação prestada à agência Lusa pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, dois moradores foram assistidos no local por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) devido a inalação de fumos e outras pessoas, em número que não soube precisar, foram retiradas do prédio por questões de segurança.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio localizou-se num quarto do apartamento e "arrancou com alguma violência", fazendo com que o prédio "rapidamente se enchesse de fumo".

Os bombeiros combateram o incêndio "impedindo que as chamas se propagassem a andares superiores", procedendo, depois, à ventilação do apartamento afetado.

O alerta foi dado às 14.52 e o fogo foi dado como extinto cerca de uma hora depois, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram meios das corporações de bombeiros Sapadores de Coimbra, Brasfemes e Condeixa-a-Nova, PSP e INEM, com 27 operacionais e 11 viaturas.