Uma criança inglesa de sete anos foi retirada à mãe depois desta a ter agredido violentamente durante as férias num hotel em Albufeira. A mulher de 45 anos estava alcoolizada e, de acordo com o testemunho de alguns clientes, terá agredido a filha a pontapé.

Mãe e filha, de nacionalidade inglesa, tinham chegado há poucos dias ao Hotel Mónica Isabel, junto à Praia do Forte de São João, em Albufeira. A menor era vista várias vezes sozinha enquanto a mãe apresentava fortes sinais de estar alcoolizada.

No sábado à noite, mais uma vez sob o efeito de álcool, a mulher agrediu violentamente a filha. Alguns clientes contaram à TVI que a criança foi agredida a pontapé, o que levou os funcionários do hotel a chamar a GNR. A criança sofreu escoriações e hematomas no tronco e foi levada para o Hospital de Faro.

Já depois de ter sido identificada pelos militares da GNR no hotel, a mulher deslocou-se de táxi até Faro onde provocou vários distúrbios na unidade hospitalar, obrigando mesmo à intervenção da PSP.

Depois de ser submetida a vários exames, a menina acabou por ter alta e foi encaminhada para uma instituição.

O Consulado Britânico está a par do caso, mas para já desconhece-se se a agressora continua em Portugal ou se terá regressado ao Reino Unido.