Cinco mortos em queda de avioneta junto a supermercado em Tires

Aeronave despenhou-se cerca de dois mil metros depois da descolagem. Pelo menos uma moradia e um camião em chamas na sequência do acidente Cláudia Lima da Costa / Atualizada às 13:30

