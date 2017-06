A praia urbana do Torel, em Lisboa, reabre no dia 1 de agosto com praia, escalada e cinema, após obras de drenagem que a obrigaram a fechar no ano passado, disse à Lusa fonte da autarquia local.

“É intenção do executivo de Santo António realizar a Praia do Torel, nos mesmos moldes dos anos passados e a começar a 01 de Agosto”, disse à Lusa fonte da Junta de Freguesia.

De acordo com a mesma fonte, a praia vai funcionar “durante o dia, vigiada pelos nadadores-salvadores”, vai ter escalada e cinema às sextas-feiras e aos sábados.

De acordo com a junta de freguesia de Santo António, no ano passado a praia do Torel esteve fechada porque as obras de drenagem que precisou de fazer só puderam ser realizadas em agosto, uma vez que “é o único mês que a escola n.º 29 [situada abaixo do jardim] não está em funcionamento”.

Em pleno centro de Lisboa, a praia urbana do jardim do Torel foi inaugurada em 2014 numa iniciativa da Junta de Freguesia de Santo António, e nesse ano recebeu mais de 80 mil pessoas.

Já em 2015, a afluência foi menor, registando menos cerca de 20 mil utilizadores.