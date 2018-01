A escola Básica Mosteiro e Cávado foi evacuada em Braga esta terça-feira devido a uma fuga de gás, confirmou a TVI junto de fonte do CDOS de Braga. Duas alunas de 14 anos estão a ser assistidas no hospital, segundo informação do INEM.

A fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou que o alerta foi dado às 12:10. A escola situa-se na Veiguinha, em Panóias.

Segundo a TVI apurou, após o alerta, os alunos da escola foram retirados para o recinto de jogos.

Pelas 15:30, os alunos já tinham regressado às salas de aula.

Ao local chegaram quatro viaturas dos bombeiros e uma do INEM. Os operacionais dos Sapadores de Braga estão ainda a tentar identificar a fonte da fuga e de que tipo de gás de trata.