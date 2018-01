A Esquadra 751 da Força Aérea divulgou no Facebook as imagens do resgate das vítimas da explosão de sábado, numa associação recreativa em Vila Nova da Rainha, Tondela. A explosão fez 8 mortos e 38 feridos.

Num vídeo partilhado esta segunda-feira, a Esquadra 751 mostra o interior da cabina de um dos EH-101 "Merlin".

"Esta operação, exigiu a rápida reconfiguração dos helicópteros permitindo assim a evacuação de 4 vítimas em simultâneo em cada um dos mesmos. A Esquadra 751 realizou um total de 09:00 de voo no cumprimento desta missão".

O incêndio deflagrou, no sábado, numa altura em que se encontravam mais de 60 pessoas na associação, muitas das quais a participar num torneio de sueca, provocando oito mortos e 38 feridos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que visitaram o local, expressaram solidariedade aos familiares das vítimas.