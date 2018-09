Um despiste de um ligeiro de passageiros contra um edifício na Rua Contumil, Campanhã, na cidade do Porto fez, esta sexta-feira, um morto e um ferido grave, confirmou fonte do CDOS do Porto à TVI24. De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal é um homem, de 80 anos.

O alerta foi dado às 9:51.

Segundo o INEM, a vítima mortal entrou em paragem cardio-respiratória, tendo sido declarado o óbito no local, "apesar de todos os esforços". O ferido grave, uma mulher com cerca de 80 anos, foi transportado para o Hospital de Santo António.

Fonte dos bombeiros Sapadores do Porto revelou que a bordo do veículo estavam dois passageiros. Acorreram ao local 9 operacionais apoiados por duas VMER, duas ambulâncias (uma dos bombeiros e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida) e um motociclo do INEM.