Um bombeiro ficou ferido num incêndio que deflagrou esta terça-feira de manhã numa fábrica de reciclagem de eletrodomésticos em Santiago de Besteiros, concelho de Tondela, confirmou fonte dos bombeiros locais à TVI24.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu contactada pela TVI24 explicou que o fogo deflagrou no parque onde estão os materiais para reciclagem. O edifício em si não está a arder.

Noventa e cinco bombeiros apoiados por 37 veículos combatiam às 13:00 o incêndio que deflagrou às 11:50.

O comandante distrital operacional de operações de socorro (Codis) de Viseu, Miguel Ângelo, disse à agência Lusa que, no parque empresarial, o incêndio está confinado à zona de armazenagem em céu aberto daquela estrutura na zona industrial de Lajedo, mas as chamas alastraram-se à floresta em redor do local.

O centro de reciclagem foi evacuado e um bombeiro ficou ferido por inalação de fumos e calor, tendo sido transportado para o hospital de Viseu.

O Codis disse também que a Proteção Civil Municipal foi ativada.

No local, além dos meios de socorro, estão algumas máquinas que tentam abrir corredores para confinar o incêndio e para permitir o trabalho dos bombeiros

A empresa em causa é a Interecycling, localizada na Zona Industrial do Lajedo. Fundada em 2000, foi a primeira empresa de reciclagem de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE) da Península Ibérica.

Esta não é a primeira vez que há um incêndio nesta fábrica. Há dois anos, um fogo de "difícil combate" mobilizou mais de 160 bombeiros.