O sindicato dos enfermeiros marcou uma greve nacional de 40 horas entre os dias 30 e 31 de março.

A paralisação está marcada para as 8:00 do dia 30, até à meia-noite do dia seguinte.

O sindicato vai reunir-se com o ministério da Saúde no dia 22 e admite cancelar a greve se o Governo ceder às suas exigências.