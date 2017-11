Os doentes com diabetes tipo I vão ter disponível um dispositivo para monitorização dos níveis de glicose, que evita as picadas diárias, comparticipado em 85% e que vai chegar a 15.000 pessoas no primeiro ano, anunciou hoje o Infarmed.

Em comunicado, o Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento, revelou ter concluído hoje as negociações que se traduziram na comparticipação em 85% do dispositivo ‘FreeStyle Libre’ num acordo com a empresa farmacêutica Abbot que prevê o tratamento no primeiro ano de 15 mil pessoas com diabetes de tipo I, uma doença autoimune que implica injeções diárias de insulina.

Todas as crianças com mais de quatro anos serão beneficiadas com este dispositivo”.

Segundo o Infarmed, o novo dispositivo “mede automaticamente os níveis de glicose e está indicado em substituição dos testes até aqui realizados no âmbito da autogestão da doença”.

“É particularmente relevante para as crianças e para os doentes que administram diariamente múltiplas doses de insulina, encontrando-se assim sujeitos a sucessivas picagens no dedo ao longo do dia".

O sistema garante um maior controlo das hipoglicémias (baixas de açúcar no sangue) e pode disponibilizar uma imagem da glicemia do doente correspondente ao período de 24 horas. O sensor do sistema ‘FreeStyle Libre’ é aplicado na parte posterior do braço e armazena os dados de glicose continuamente durante até 14 dias”.

A 14 de novembro assinala-se o Dia Mundial da Diabetes.