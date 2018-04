A equipa do Serviço de Salvamento Balnear (SSB) de Matosinhos resgatou, esta manhã, um surfista que tinha sido arrastado pela corrente de uma das praias do concelho, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte da câmara local.

O surfista, de 48 anos, de nacionalidade sueca, foi recolhido pela equipa do SSB junto ao paredão do Porto de Leixões, a cerca de 300 metros da praia e à entrada do canal de navegação de aproximação do porto, referiu.

O individuo estava “completamente exausto” quando foi salvo, indicou.

O SSB de Matosinhos é um sistema de salvamento único no país, que funciona durante todo o ano.

Criado pela Câmara Municipal de Matosinhos em 2008, em colaboração com a Autoridade Marítima, procura garantir melhores condições de segurança nas praias que não têm vigilância durante todo o ano, nomeadamente naquelas onde existe a presença regular de surfistas.

A equipa é composta por seis nadadores salvadores, duas moto4 adaptadas para salvamento balnear, uma pickup também adaptada e uma mota de água para intervenção rápida.

Desde a sua criação, o SSB já foi responsável pelo resgate de mais de duzentas pessoas.