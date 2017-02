Um acidente envolvendo quatro viaturas, na A1, fez, este domingo à noite seis feridos. Entre as viaturas envolvidas, está um autocarro, mas não há notícia de feridos no autocarro. As informações foram confirmadas à TVI pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com a mesma fonte, os feridos serão todos ligeiros.

Em direito, ao telefone, na antena da TVI24, o adjunto de Comando Pedro Pereira adiantou que, entre as causas do acidente, pode estar o intenso nevoeiro que se fazia sentir na zona, na altura.

O acidente aconteceu ao quilómetro 100 da A1, na zona de Alcanena. O alerta foi dado às 23:22.

Para o local, foram enviados 23 efetivos, dos bombeiros , GNR e INEM, apoiados por 10 viaturas.