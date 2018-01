Um incêndio numa associação cultural e desportiva em Vila Nova da Rainha, Tondela, fez pelo menos oito mortos, confirmaram à TVI24 várias fontes.

O número de vítimas mortais foi confirmado à TVI24 pela GNR e pelo INEM.

Fonte do INEM confirmou ainda que há 34 feridos, 22 dos quais são graves (sete muito graves).

Na origem do fogo está uma fonte de aquecimento, uma salamandra, adiantou José António Jesus, presidente da Câmara de Tondela.

O pânico gerado com a explosão e o incêndio contribuíram para o elevado número de feridos, a maior parte devido a queimaduras ou por inalação de fumo.

O autarca disse, ainda, que no local foi criado um "corredor de evacuação", com as autoridades (Bombeiros, INEM, GNR e Câmara de Tondela) a tentarem ainda certificar-se do estado das vítimas.

O alerta foi dado às 20:51, e não às pelas 21:45 como tinha dito fonte dos bombeiros locais, e pelas 21:50 foi dado como extinto.

No local estão 170 operacionais e 65 veículos.

“Temos no local cerca de 170 operacionais, entre viaturas de socorro, ambulâncias e meios de combate e seis equipas médicas do INEM que montaram um posto médico avançado de forma a fazer triagem a todos os feridos”, explicou o comandante operacional distrital de Viseu, Miguel David.

No momento em que as chamas deflagraram decorria um torneio de sueca e encontravam-se na associação cerca de 70 pessoas, de várias idades.

Para o local foram acionados três helicópteros, seis viaturas médicas, duas viaturas de Intervenção em Catástrofe, três equipas de psicólogos e várias ambulâncias dos bombeiros de Besteiros, Viseu, Macedo, Carregal do Sal, Santa Comba Dão e Tondela e ainda do INEM de Viseu e ambulâncias de Suporte Imediato de Vida de Arganil, Arouca e Tondela.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ativou, entretanto, a Linha Nacional de Emergência Social através do número gratuito 144.

O primeiro-ministro já falou com o presidente da Câmara de Tondela sobre o incêndio desta noite, estando a ser acionados "todos os meios", segundo fonte oficial do Governo.