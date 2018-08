Dois presos evadiram-se hoje do estabelecimento prisional da Carregueira, freguesia do concelho da Chamusca, perto de Lisboa, mas foram apanhados, soube a TVI.

Ao que apurou a repórter da TVI, Ana Valente, no local, os reclusos não terão sido recapturados muito longe da prisão de alta segurança. Ou seja, um deles foi detido, pelas autoridades, junto à estrada e pinhal que ladeiam a instituição.

A captura ter-se-á dado pelas 15:00, altura em que foi montado uma operação de segurança, com guardas prisionais na Carregueira e uma carrinha da Unidade Especial de Polícia.

Em comunicado enviado à TVI, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou que "cerca das 15 horas, dois reclusos do estabelecimento Prisional da Carregueira tentaram a evasão escalando as redes de um pátio de recreio."

E acrescentou que "a ocorrência foi imediatamente detetada, tendo um dos reclusos sido apanhado no interior do estabelecimento e outro do lado exterior, junto da rede."

Um dos reclusos envolvidos no incidente tem nacionalidade portuguesa, 49 anos e encontra-se condenado a uma pena de 19 anos por crimes de rapto, furto, roubo e violação. O outro tem nacionalidade brasileira, 32 anos e está condenado a uma pena de 20 anos por crimes de furto, roubo e de associação criminosa.