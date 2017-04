A GNR está a efetuar buscas para encontrar um homem de 61 anos que foi dado como desaparecido na freguesia do Castelejo, concelho do Fundão, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.

De acordo com Fernando Miranda, oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, o homem terá desaparecido na segunda-feira ao final da manhã, tendo o alerta chegado às autoridades já ao final da noite.

Os militares e alguns populares estão no local à procura do homem e estamos a aguardar a chegada de meios cinotécnicos para reforçar as buscas", apontou.

De acordo com o responsável, as buscas estão a ser realizadas na zona em que foi encontrado o veículo do homem, que estava aberto e tinha a carteira no interior.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia do Castelejo, Paulo Jorge Infante, adiantou que o homem desaparecido é um funcionário da junta com o qual falou ainda durante a manhã.

Segundo o autarca, o alerta foi dado pela esposa do homem, que ao regressar a casa estranhou a ausência deste.