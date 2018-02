O grupo de bombeiros voluntários de Vila do Conde que entrou em inatividade, devido a divergências com a direção, informou, neste domingo, que a corporação recusou 16 serviços, nas últimas 24 horas, devido a falta de pessoal.

Num comunicado enviado às redações, o grupo de bombeiros lembrou que, na sexta-feira, cerca de 60 efetivos entregaram um pedido de inatividade do quadro, que só seria alterado com a demissão da atual direção da Associação dos Bombeiros de Voluntários de Vila do Conde.

Como tal não aconteceu, os bombeiros voluntários recusaram-se, desde então, a trabalhar e, segundo, informaram não houve pessoal disponível na corporação para assegurar quase duas dezenas de pedidos.

Nas primeiras 24 horas [da paragem] foram recusados pelos Bombeiros de Vila do Conde 16 serviços de emergência médica e uma lavagem de pavimento. A prevenção de um jogo do Rio Ave foi assumida com a ajuda da Cruz Vermelha, bem como indisponibilidade para transferências do hospital para o domicílio. Estão também inoperacionais as duas secções avançadas (Vilar do Pinheiro e Fornelo)", pode ler-se no comunicado.