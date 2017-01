A GNR deteve, esta quarta-feira, quatro pessoas por tráfico de estupefacientes, posse ilegal de armas e furto qualificado e apreendeu oito armas e 15.605 doses de droga numa operação realizada no Porto Alto (Benavente).

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana afirma que a operação, conduzida pela sua Unidade de Intervenção, culminou com três buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, nas quais foram apreendidos 1,45 quilogramas de heroína (equivalente a 14.550 doses) e 211 gramas de cocaína (equivalente a 1.055 doses).

Foram ainda apreendidas três espingardas caçadeiras, duas pistolas de 9 milímetros, uma de calibre .45, outra de 7,65 milímetros e outra de 6,35 milímetros, bem como 320 munições de diversos calibres, e 3.070 euros em dinheiro.

Fonte da GNR disse hoje de manhã à Lusa que a operação, desencadeada cerca das 07:00 de hoje no Porto Alto, localidade da freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, no distrito de Santarém, tinha permitido apreender doses elevadas de droga e armas ilegais em buscas realizadas no âmbito de uma investigação iniciada há alguns meses.

Os detidos, três homens e uma mulher, com idades entre os 26 e os 52 anos, têm antecedentes criminais por homicídio, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto em estabelecimento comercial, usurpação de identidade e falsificação de documentos, estando agendada para quinta-feira a apresentação a um juiz de instrução, segundo o comunicado.

A operação foi conduzida pela Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, sob a coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e envolveu um total de 50 militares.

Participaram ainda elementos do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Cinotécnica, todos da Unidade de Intervenção, acrescenta a nota.