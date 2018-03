Foi sentido esta tarde domingo, entre Faro e Olhão, no Algarve, um "mini tornado" - um tornado de baixa intensidade - disse fonte da Proteção Civil (CDOS Faro) à TVI.

A mesma fonte referiu que há várias falhas de eletricidade nas duas cidades.

O vento forte derrubou também várias árvores e estruturas na Estrada Nacional (EN) 125.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações do Socorro (CDODS), os bombeiros estão no terreno a tentar resolver várias ocorrências relacionadas com um fenómeno extremo de vento que se registou cerca das 16:00, não havendo, para já, danos pessoais a registar.

O vento derrubou árvores, postes de eletricidade, tendo, pelo menos, um caído na estrada, telhados, "placards" de publicidade e tapumes de obras perto de Lejana, junto a uma das entradas de Faro, com o centro comercial situado naquela zona a ser também atingido, confirmou à Lusa fonte da autarquia.

De acordo com a mesma fonte, no centro comercial Forum Algarve há registo de vidros partidos na zona da restauração e de cadeiras arrastadas pelo vento, mas não há, por enquanto, a indicação da existência de feridos.

Há relatos do pânico, sentido por várias familias enquanto tentavam a todo o custo proteger as crianças da força deste tornado.

Rajadas de vento muito forte e chuva intensa partiram os vidros de várias montras, reviraram as esplanadas e atiraram mesas e cadeiras para o interior dos restaurantes do centro comercial.

O tornado foi rápido mas muito intenso. Conseguiu mesmo arrancar várias árvores do chão.

Em Olhão, o tornado provocou estragos no estádio Dr. António Eusébio, em Moncarapacho, onde decorria um jogo de futebol que teve de ser interrompido. Parte do muro caiu em cima de viaturas estacionadas, provocando estragos avultados.

A freguesia do Montenegro, junto ao aeroporto da cidade, e a Estrada Nacional (EN) 125, onde se situam vários 'stands' de automóveis, foram atingidos pelo vento extremo, que causou danos em diversas estruturas.

A TVI está a receber várias imagens de destruição, concretamente no Fórum Algarve que teve que ser evacuado.

Ao que a TVI apurou, o estado de destruição no centro comercial a capital algarvia em grande. Inclusivé a loja da BMW terá ficado com grande parte dos carros danificados.

Há também vários vídeos disponibilizados nas redes sociais, que mostram a destruição causada pelo pequeno tornado que, apesar de durar pouco tempo, arrasou tudo por onde passou.

Parece que voltou a atacar... Mini tornado no Fórum do Algarve... pic.twitter.com/64xckspVKz — MERKO 🎧 (@merko_dj) 4 de março de 2018

E outros que chegaram à redação da TVI: