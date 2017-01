Um tiroteio à porta de uma discoteca em Coimbra fez um morto e um ferido. O incidente aconteceu este domingo de manhã, à porta da discoteca Avenue, na avenida Afonso Henriques. A vítima mortal, com cerca de 30 anos, era segurança na discoteca.

Informações recolhidas pela equipa da TVI no local apontam para o incidente ter sido o desfecho de um desacato que começou ainda dentro do estabelecimento. Testemunhas relatam que a namorada do alegado atirador se envolveu em desacatos com a gerente da discoteca e foi colocada na rua pelo segurança.

O suspeito entrou no carro e disparou "vários tiros". Deu uma volta com o carro, voltou ao local e voltou a disparara pelo menos mais três tiros, relatam as mesmas testemunhas, que não se quiseram identificar.

O incidente aconteceu às 07:55 e a vítima foi atingida na cabeça e tórax. Houve várias tentativas de reanimação que se revelaram infrutíferas.

Uma mulher foi também transportada ao hospital, mas não se sabe qual a natureza ou gravidade dos ferimentos.

Ao local, acorreu a PSP, que chegou a cortar a circulação na via, e a Polícia Judiciária, que está encarregue da investigação.