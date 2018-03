O diretor jurídico do Benfica, Paulo Gonçaves, vai aguardar julgamento em liberdade, mas com proibição de contactos com os restantes arguidos no processo da operação e-toupeira,segundo o despacho da juíza Cláudia Pina. Já José Silva, técnico informático, fica com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. As medidas de coação dos dois arguidos foram conhecidas esta noite depois do interrogatório que decorreu, esta quarta-feira, no Campus da Justiça, onde os arguidos se remeteram ao silêncio.

Segundo o comunicado do tribunal, Paulo Gonçalves, está indiciado por um crime de corrupção ativa e quatro crimes de violação de segredo de justiça. José Silva, funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, a trabalhar no departamento de informática dos tribunais de Fafe e Guimarães, está indiciado por um crime de corrupção passiva, quatro crimes de violação do segredo de justiça, um crime de falsidade informática, nove crimes de acesso ilegítimo, burla informática, favorecimento pessoal e peculato.

O Ministério Público tinha pedido para que Paulo Gonçalves fosse proibido de entrar no Estádio da Luz, mas o tribunal não decidiu dessa forma. Paulo Gonçalves pode entrar no estádio da Luz e continuar a desempenhar funções no clube.

Benfica reitera confiança em Paulo Gonçalves

A SAD do Benfica reiterou "total disponibilidade" para colaborar com as autoridades judiciais sobre o processo 'e-toupeira', no qual é arguido o assessor jurídico 'encarnado' Paulo Gonçalves, em quem reassume confiança.

"A Sport Lisboa e Benfica SAD reitera a sua total disponibilidade para colaborar de uma forma empenhada com as autoridades judiciais para o cabal esclarecimento deste processo, que desde ontem [terça-feira] foi tornado oficialmente público, e reafirma a sua convicção e confiança de que o Dr. Paulo Gonçalves poderá no decurso do processo demonstrar a licitude de todos os seus procedimentos e condutas", lê-se no comunicado do Benfica.

O advogado Paulo Gonçalves, diretor jurídico do Benfica, e José Augusto Silva, técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira da Justiça, foram presos na terça-feira e passaram a noite no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária deteve José Augusto Silva e Paulo Gonçalves, no âmbito da operação e-Toupeira, depois de ter realizado 30 buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa, que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios.

A investigação, iniciada há quase meio ano pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, averigua “o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários”.

O diretor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, é suspeito de crimes como corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal, informou a PJ em comunicado.