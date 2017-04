A Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) defende o encerramento das pistas do Aeroporto Internacional da Madeira sempre que os ventos ultrapassem os limites máximos impostos para a operação aérea.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da APPLA sustenta que o aeroporto da Madeira “não devia permanecer aberto” quando os limites de vento “estão acima da operação máxima permitida nas pistas”. Trata-se de uma situação que o presidente Miguel Silveira diz “não entender”.

Segundo dados a que a agência Lusa teve acesso, cerca de 20 voos comerciais aterraram no primeiro trimestre deste ano no recentemente batizado Aeroporto Cristiano Ronaldo com ventos acima dos limites máximos estabelecidos pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), violando assim as restrições impostas pelo regulador nacional do setor da aviação.

Questionada pela Lusa, a ANAC confirmou ter recebido os reportes destas aterragens, que estão a ser analisados.

Obviamente que se há limites seja para o que for em aviação. Estes limites, geralmente, existem por várias razões, entre as quais questões de segurança, e claro que devem ser respeitados”, salientou o presidente da Associação de Pilotos.

Potenciar um eventual erro

Miguel Silveira ressalvou contudo que não se pode aferir estar a segurança necessariamente em causa por não se respeitarem os limites: “Não há uma correlação direta”.

Em transporte aéreo e na profissão de piloto de linha aérea, se existem limites, são para ser respeitados. E faço um alerta e um apelo aos pilotos para que onde existam estes limites devem ser respeitados, não obstante o direito e o dever que o comandante tem sempre de exceder os limites por razões de segurança, devendo-se depois explicar à autoridade porque excedeu", vincou o também piloto comandante.

O presidente da Associação considera que manter o aeroporto da Madeira operacional com ventos fora dos limites estabelecidos é potenciar um eventual erro.

É o primeiro convite a um erro, honesto, de um piloto que, por exemplo, não saiba que exista aquela limitação. Temos de pensar que tal é possível. Ou então um piloto comandante, apesar de [o vento] estar além das limitações, entende que é seguro aterrar. É uma aferição possível e bem ao alcance do piloto comandante. O que com certeza acontecerá é a autoridade pedir-lhe explicações porque é que operou fora dos limites”, explicou Miguel Silveira.

Estudo científico

O presidente da APPLA considera que as limitações “não podem ser levantadas de um dia para o outro”, pois não se saberá se se está a tornar o aeroporto mais ou menos seguro.

Por isso, defende a realização de um estudo científico sobre os atuais limites de vento, para se entender se os mesmos são ou não adequados, admitindo até que possam estar desatualizados.

Miguel Silveira alerta, contudo, que se deve estar preparado para as conclusões desse estudo.