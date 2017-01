O casal de Grândola que estava desaparecido foi encontrado esta sexta-feira, sabe a TVI. Ambos foram encontrados com vida, mas a mulher apresenta sinais de "maus-tratos".

Segundo apurou a TVI, a mulher já terá sido levada para o hospital.

Uma mulher de 37 anos e o companheiro estavam desaparecidos desde segunda-feira. O alerta para o desaparecimento da mulher foi dado quando não regressou à hora normal.

O desaparecimento da mulher estava a ser investigado pela Polícia Judiciária. Devido a um alegado historial de violência doméstica o companheiro era considerado suspeito.

O carro da mulher tinha sido encontrado parcialmente destruído.

Fonte da Polícia Judiciária de Setúbal indicou à agência Lusa que foram alertados na segunda-feira para o desaparecimento. As autoridades chegaram a seguir uma pista que indicava que o casal podia estar em Espanha.

O desaparecimento ocorreu em circunstâncias não muito vulgares, o que pode levantar a suspeita de crime", adiantou então a fonte da PJ.

A investigação do caso estava a ser efetuada pela PJ de Setúbal, depois do desaparecimento da mulher ter sido participado no Destacamento Territorial de Grândola da GNR.