O sismo de magnitude 4.6 na escala de Richter registado hoje de manhã a 130 quilómetros a Oeste do Cabo Mondego foi sentido ao longo de toda a costa, desde Viana do Castelo a Leiria, adianta o IPMA.

Na sua página na internet, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acrescenta que foi ainda que o sismo foi sentido com menor intensidade em Vila Real e Viseu.

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo foi registado às 07:12 nas estações da Rede Sísmica do continente com uma magnitude de 4.6 na escala de Richter e com epicentro a cerca de 130 quilómetros a Oeste do Cabo Mondego.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Santa Maria da Feira [Aveiro] ”, adianta o IPMA.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, este abalo foi sentido no Norte do país, tendo a Autoridade já recebido alguns pedidos de informação.

Fonte dos Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia disse à Lusa que os Sapadores receberam “bastante chamadas devido à curiosidade das pessoas”, mas que não há registo de danos.

Ouvidos pela Lusa, alguns habitantes das cidades do Porto e de Matosinhos disseram ter sentido o tremor que fez “abanar alguns objetos em casa”.

Também o Comando Distrital de Operação de Socorro e os Sapadores do Porto disse que, embora o sismo se tenha sentido, não houve nada de relevante a registar no distrito.

"Afinal, isto estava a abanar mesmo"

No Twitter foram divulgados vários testemunhos da terra a tremer em localidades como Porto, Gaia, Leça da Palmeira, Barcelos e Penafiel. "Afinal, isto estava a abanar mesmo, não era o sono leve" e "Abanou imenso, sentiram?", lê-se em algumas mensagens.

Acabei de por os pés no chão e senti tremer. Mais alguém sentiu este sismo em Gaia? #sismo — Nuno Lemos (@nlemos82) 4 de setembro de 2018

Só eu é que senti o #terramoto no Porto? — Francisco Queirós (@fjbdq60) 4 de setembro de 2018

Afinal isto estava a abanar mesmo, não era o sono leve.. Abana a cama, abre-se o twitter, e confirma - se que houve um " tremor" . Bom dia a todos. #Terramoto (lol) — Pedro Ribeiro (@PedroFMRibeiro) 4 de setembro de 2018

Bolas que isto tremeu a sério. #sismo — Francisco Coelho da Rocha (@fcrocha) 4 de setembro de 2018

Há indicações de que o tremor de terra também foi sentido na região espanhola da Galiza.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2.0), muito pequeno (2.0-2.9), pequeno (3.0-3.9), ligeiro (4.0-4.9), moderado (5.0-5.9), forte (6.0-6.9), grande (7.0-7.9), importante (8.0-8.9), excecional (9.0-9.9) e extremo (superior a 10).

Na escala de Mercalli, o nível III é de um efeito “Fraco”, correspondendo a um abalo que é: “sentido dentro de casa, em qaue os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo”, de acordo com explicação do IPMA.

Esta escala vai até à intensidade XII, que corresponde a danos quase totais.