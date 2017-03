Seis voos da transportadora aérea SATA foram cancelados esta sexta-feira nos Açores, afetando 173 passageiros, devido ao vento que se regista em algumas ilhas do arquipélago, disse o porta-voz da companhia.

António Portugal adiantou à agência Lusa que, devido às condições meteorológicas, foram canceladas as ligações Terceira/Flores/Terceira, com 103 passageiros, Terceira/Graciosa/Terceira, com 39 passageiros e Horta/Corvo/Horta, com 31 passageiros.

Segundo o porta-voz da SATA, os passageiros dos dois voos entre a Terceira e as Flores serão reencaminhados no sábado, enquanto os das ligações Terceira/Graciosa/Terceira deverão seguir viagem hoje à tarde, caso as condições meteorológicas o permitam.

Quanto aos dois voos entre a Horta, no Faial, e a ilha do Corvo, os 31 passageiros serão reencaminhados no sábado, indicou ainda.