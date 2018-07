A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 23 anos, por suspeita do homicídio da mãe, em Almada, no distrito de Setúbal, anunciou esta segunda-feira a polícia, indicando que o suspeito ficou em prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ revelou que o detido é um "homem com 23 anos”, sobre o qual recaem “fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado”.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito “esfaqueou violentamente a mãe, de 50 anos, na sua residência” e infligiu-lhe “lesões de tal modo graves que lhe provocaram a morte”.

Segundo a PJ, o homem já foi presente ao “primeiro interrogatório judicial” e encontra-se sujeito “à medida de coação de prisão preventiva”.

O crime ocorreu no dia 27 de junho e a PJ foi desde logo chamada ao local.

De acordo com declarações da PSP à Lusa no passado sábado, “foi descoberto um corpo de uma mulher numa residência em Almada já cadáver, coberto de sangue, com sinais evidentes de violência”.