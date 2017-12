A PSP do Porto deteve oito pessoas por alegado tráfico de droga, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de hoje, no âmbito de uma operação de combate à criminalidade que ocorreu na Baixa do Porto.

Em nota de imprensa divulgada hoje, a PSP do Porto refere ter identificado também outros 38 cidadãos por alegada relação com consumo e tráfico de drogas.

Nesta operação, que decorreu entre as 21:00 de quinta-feira e as 07:00 de hoje, foram apreendidas cerca de 435 doses individuais de haxixe, ecstasy, anfetaminas, liamba e cocaína, bem como dois documentos de viaturas.

A operação incluiu ainda a fiscalização de 26 condutores e respetivas viaturas, “sendo que todos foram submetidos ao teste de álcool no sangue”.

Os detidos vão agora ser presentes junto das autoridades judiciárias.