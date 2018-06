Uma rotura na conduta de distribuição na Estrada dos Curralinhos, em Samora Correia, concelho de Benavente, obrigou à suspensão do abastecimento numa parte da cidade, anunciou esta sexta-feira a Águas do Ribatejo.

Obrigou à suspensão do abastecimento numa parte da cidade de Samora a partir das 16:00 desta sexta-feira. A Águas do Ribatejo prevê repor a normalidade no abastecimento antes das 22:00 e tudo fará para antecipar esta previsão”, refere em comunicado.