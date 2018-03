A advogada de Orlando Figueira afirmou, esta quinta-feira, em tribunal que ela, o ex-procurador e a irmã deste foram alvos de ameaças de morte e à integridade física. A magistrada pediu ainda que fosse atribuída segurança pessoal a Orlando Figueira.

Em tribunal, no âmbito do processo Fizz, pediu ainda que fossem disponibilizadas as imagens de videovigilância do tribunal, onde o suspeito das ameaças terá estado presente, e do hotel IBIS entre as 18:45 e as 21:00 de quarta-feira.

A Operação Fizz, que tem ainda como arguidos o engenheiro Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco, assenta na acusação de que Manuel Vicente corrompeu Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos, um deles o caso da empresa ‘Portmill’, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril.

Manuel Vicente foi acusado de corrupção ativa, mas o seu processo foi separado da ‘Operação Fizz’ no início do julgamento, numa altura de tensão nas relações diplomáticas entre Angola e Portugal e vários apelos públicos ao desanuviamento das mesmas.