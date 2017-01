O primeiro-ministro disse hoje que, com os dados que que já dispõe, pode assegurar que a economia portuguesa acelerou no quarto trimestre face aos dados do terceiro trimestre de 2016. Ou seja, terá crescimento mais que os 1,6% homólogos e os 0,8%, em cadeia, registados no terceiro trimestre do ano passado.

Na sessão de inauguração do novo edifício do banco Santander Totta, em Lisboa, António Costa fez questão de frisar que agradecia a confiança que a instituição financeira espanhola deposita na economia portuguesa porque, afinal, há boas razões para isso, diz.

Em mais uma declaração otimista, o chefe do Governo recordou a desaceleração económica de 2015 para dizer depois que, em 2016, a economia começou a acelerar.

De acordo com dos dados de que já dispomos, quanto ao quarto trimestre, podemos mesmo antever que, no quarto trimestre não só tenha consolidado [a aceleração económica] como tenha permitido acelerar um pouco relativamente aquilo que eram os dados do terceiro trimestre”, anunciou perante uma plateia onde não faltou uma das 10 mulheres mais influentes do mundo, a líder do Santander, Ana Patrícia Botín.

Dados que permitirão ao Executivo ultrapassar as previsões de um crescimento de 1,2% que constavam do Orçamento de Estado para 2016.

Costa aproveitou também para acalmar os mercados e revelar que com este crescimento, Portugal está em condições de reduzir a dívida pública.