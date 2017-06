O motor V8 biturbo de 3,9 litros e 670cv do Ferrari 488 GTB e 488 Spider foi distinguido pela segunda vez consecutiva como “International Engine of the Year” por um painel de 63 jornalistas do setor automóvel de 35 países.

Este ano o motor da Ferrari bateu por 35 pontos o segundo classificado, o motor 3.0 boxer biturbo do Porsche 911, que somou 216 pontos. Em terceiro ficou o 1.5 híbrido do BMW i8, com 151 pontos.

Em duas décadas em que o prémio é atribuído, apenas três fabricantes e quatro motores conseguiram fazer a “dobradinha” em anos consecutivos. O primeiro foi o V10 5.0 do BMW M5, que ganhou em 2005 e 2006, o que foi repetido pelo motor 3.0 biturbo diesel, também da BMW, em 2007 e 2008.

Posteriormente, o mesmo feito foi conseguido, em 2009 e 2010, pelo motor 1.4 TSi da Volkswagen. Já o 1.0 Ecoboost da Ford venceu em três anos consecutivos: 2012, 2013 e 2014.

O V8 biturbo italiano recebeu igualmente o prémio da categoria de “Performance Engine” e o melhor motor entre 3 e 4 litros de cilindrada na gala anual de prémios organizada pela revista ‘Engine Technology International’.

A Ferrari venceu ainda na categoria “acima dos 4 litros de cilindrada”, através do motor V12 de 6,3 litros utilizado nos modelos F12 e F12 tdf.

De referir que entre os melhores motores do ano são todos a gasolina ou híbridos a gasolina, o que dá uma ideia em que tecnologia está os construtores a investir mais atualmente.

Nas restantes categorias destaque para a do “Novo Motor” entregue ao V6 híbrido do Honda NSX, que bateu o Diesel de 2 litros da Mercedes (estreado no Classe E) e o motor 2.9 V6 biturbo do Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde.

Ford, BMW, Grupo PSA, Tesla (venceu categoria "Elétricos" e "Verde"), Audi e Porsche também foram galardoadas nas diferentes categorias.

Melhores motores do ano 2017:

1. Ferrari 3.9 V8 biturbo (Ferrari 488 GTB e 488 Spider)

2. Porsche 3 litros seis cilindros turbo (Porsche 911 Carrera).

3. BMW 1.5 híbrido elétrico-gasolina (BMW i8)

4. Audi 2.5 5 cilindros turbo (Audi RS3, TT RS)

5. Ford 1.0 Ecoboost 3 cil. turbo (Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport)

6. Tesla elétrico (Model S e Model X)

7. PSA Peugeot-Citroën 1.2 Puretech 3 cil. turbo (Peugeot 208, 308, 2008, 3008, Citroen C3, C4 Cactus, C4, DS3, C4 Picasso, DS4).

8. Porsche 2.0 turbo (Cayman e Boxster)

9. Ferrari 6.3 V12 (Ferrari F12 tdf)

Melhores motores por categoria:

Menos de um litro: Ford 1.0 Ecoboost.

Melhor motor de 1 a 1.4 litros: PSA Peugeot-Citroën 1.2 Puretech 3 cil.

Melhor motor de 1.4 a 1.8 litros: BMW híbrido gasolina 3 cil.

Melhor motor de 1.8 a 2.0 litros: Porsche 2.0 turbo

Melhor motor de 2.0 a 2.5 litros: Audi 2.5 TFSI 5 cil. turbo.

Melhor motor de 2.5 a 3.0 litros: Porsche 3.0 6 cil. turbo.

Melhor motor de 3.0 a 4.0 litros: Ferrari 3.9 V8 biturbo.

Mais de 4 litros: Ferrari 6.3 V12.

Melhor motor verde: Tesla elétrico.

Performance: Ferrari 3.9 V8 biturbo.

Novo motor: Honda 3.5 V6 híbrido