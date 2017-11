O PCP considerou "lamentável e infeliz" o jantar da Web Summit no Panteão Nacional, defendendo que os regulamentos aplicáveis devem ser alterados.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do PCP, António Filipe, defendeu que este "é um facto lamentável e não deveria ter acontecido", considerando que este tipo de "iniciativas não são compatíveis com a dignidade de um momento nacional como é o Panteão".

"Aquilo que nós pensamos é que situações infelizes como esta não devem repetir-se e devem ser a tomadas as medidas necessárias para que isso não volte a acontecer", insistiu.

A falta de orçamento para a Cultura, segundo António Filipe, "é conhecida e o PCP tem vindo a denunciá-la".

"O PCP tem vindo a apresentar propostas para que esta desorçamentação que vem de longe seja alterada e que haja um investimento na cultura que seja mais compatível com as responsabilidades do país nesse domínio."