José Artur Tavares Neves, presidente da câmara de Arouca até às últimas autárquicas, vai assumir a pasta da nova secretaria de Estado da Proteção Civil. A tomada de posse está marcada para este sábado, às 09:30, no Palácio de Belém.

Integrará a equipa do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que veio substituir Constança Urbana de Sousa, que se demitiu na sequência da segunda tragédia provocada por incêndios, em apenas quatro meses.

O novo secretário de Estado da Proteção Civil já reagiu à nomeação, dizendo que "é um momento honroso para servir o Estado".

José Artur Tavares Neves assume a nova pasta da Proteção Civil

José Artur Neves substitui Jorge Gomes, que tinha a pasta da Administração Interna e vai agora regressar ao Parlamento como deputado.

O cargo de secretário de Estado da Proteção Civil é novo na orgânica do Ministério da Administração Interna, que será tutelado por Eduardo Cabrita, que até agora desempenhou as funções de ministro Adjunto do primeiro-ministro.

A Presidência da República anuncia no que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou as propostas do Primeiro-Ministro, de nomeação de José Artur Tavares Neves e outros três secretários de Estado.

Rosa Brás Lopes Monteiro

Assume agora a pasta da secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, substituindo Catarina Marcelino.

Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro é licenciada em Sociologia e investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no Núcleo de Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdade.

Foi também vereadora na Câmara Municipal de Viseu entre 2013 e 2017. Foi técnica especialista para a área da igualdade de género e cidadania no Gabinete do Ministro Adjunto desde 2015 até outubro de 2017.

Maria Isabel Solnado Oneto

Vai ser reconduzida na pasta da Secretaria de Estado Adjunta e da Administração Interna. Também reconduzido no cargo será Carlos Manuel Soares Miguel, com a pasta da Secretaria de Estado das Autarquias Locais.

Isabel Oneto reconduzida no cargo como Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna

Carlos Soares Miguel

O secretário de Estado da Autarquias Locais vai passar a estar integrado no Ministério da Administração Interna, enquanto a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade passará para tutela da ministra da Presidência.

Estes dois secretários de Estado eram, até agora, tutelados pelo ministro Adjunto do primeiro-ministro, Eduardo Cabrita, que assumirá no sábado as funções de ministro da Administração Interna.

O novo ministro Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, ficará estritamente com competências políticas, sem secretários de Estado sob sua tutela.

O Chefe de Estado tinha aceitado, na última quarta-feira, as propostas do Primeiro-Ministro de exoneração, a seu pedido, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa e de nomeação de Eduardo Cabrita para o cargo. Pedro Siza Vieira assume o cargo de Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro.

O Presidente da República dará posse aos novos Ministros e Secretários de Estado este sábado, à 09:30, no Palácio de Belém.

Carlos Miguel reconduzido como Secretário de Estado das Autarquias Locais