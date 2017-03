O Serviço Nacional de Saúde devia mais de 800 milhões de euros em janeiro às indústrias farmacêutica e de dispositivos médicos, segundo números apresentados esta quarta-feira pelo PSD, que apontam para um aumento destas dívidas.

O valor foi avançado pela deputada social-democrata Ângela Guerra na comissão parlamentar da Saúde, que está a decorrer na Assembleia da República, com audição do ministro da tutela.

Ângela Guerra disse no parlamento, recorrendo a dados das associações da indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos, que a dívida total do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a estas empresas aumentou 158 milhões de euros em janeiro e fevereiro deste ano, quando comparada com o mesmo período de 2016.

Trata-se de dívidas de pagamentos de medicamentos usados em hospitais e de dispositivos médicos (utilizados para prevenir, diagnosticar ou tratar doenças).

Só num mês, entre dezembro de 2016 e janeiro deste ano, a dívida total aumentou 28 milhões de euros.

Em termos de dívida vencida a mais de 90 dias houve um aumento de 200 milhões de euros.