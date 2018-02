O novo presidente do PSD transmitiu, esta segunda-feira, ao Presidente da República que os sociais-democratas estão abertos ao diálogo com os outros partidos de modo a concretizarem as reformas de que Portugal precisa

Essa será a principal mensagem que aqui deixámos: estamos completamente disponíveis para conversar com os outros partidos no sentido de que Portugal consiga vir a fazer reformas que, de outra forma, não é possível fazer", afirmou Rui Rio aos jornalistas, no final de uma audiência de perto de hora e meia com Marcelo Rebelo de Sousa.

Rui Rio foi recebido, no Palácio de Belém, em Lisboa, um dia depois da consagração no Congresso do partido.

Sobre a escolha de Elina Fraga para vice-presidente do PSD, que mereceu contestação interna, Rui Rio escusou-se a abordar um tema que não foi tratado na audiência com o chefe de Estado.

Questionado se os militantes do PSD não merecem uma explicação, o novo presidente respondeu: "Merecem as explicações todas, mas não é aqui na sequência de uma reunião com o Presidente da República, onde naturalmente esse assunto não foi abordado".