O candidato à presidência do PSD Rui Rio disse esta segunda-feira que se não ganhar as eleições legislativas do próximo ano com maioria absoluta terá que “evitar que o país continue completamente governado à esquerda”.

Aquilo que eu não quero é, chegado a uma situação dessas, se por acaso não ganhar as eleições, mesmo nesse enquadramento, eu tenho de evitar que o país continue governado completamente à esquerda e amarrado à extrema-esquerda como tem andado este, esse é um dos desafios”, afirmou o ex-autarca do Porto em Arcos de Valdevez, à chegada a uma reunião com militantes daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

Questionado pelos jornalistas, Rui Rio disse que a prioridade nas legislativas de 2019 é ganhar e ganhar com maioria absoluta e que, se isso não acontecer, terá que evitar que “o Governo continue a ser este que temos”.

Já sobre as sondagens para as eleições diretas do PSD, que se realizam no sábado, o ex-presidente da Câmara do Porto sublinhou: “as indicações que o doutor Santana Lopes tem são as mesmas que eu, ambos sabemos que estou francamente à frente e é precisamente por estar francamente à frente que ele, entretanto, teve de mudar de discurso, de agudizar o discurso. Quem vai atrás tem de inventar qualquer coisa”.