Passos Coelho foi "induzido em erro" pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande quando disse que tinha conhecimento de pelo menos um suicídio resultante da falha de apoio psicológico por parte do Estado na sequência do incêndio em que morreram 64 pessoas.

Já pedi desculpas ao dr. Passos Coelho por tê-lo induzido em erro. Pensava que era uma informação de fonte fidedigna e dei azo a esta falsa notícia. Houve um mal-entendido do qual sou também responsável", assumiu João Marques perante os jornalistas.

O mea culpa surge pouco depois de a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro ter negado a afirmação do presidente do PSD, assegurando não haver, até à data, "nenhum caso de suicídio com ligação" direta à zona afetada pelo incêndio de Pedrógão Grande.

Passos disse, nesta segunda-feira, ter tido conhecimento de que ocorreu um suicídio por falta de apoio psicológico, falha que imputa ao Estado.

O próprio presidente da Câmara de Pedrógão Grande garantiu aos jornalistas que houve "uma tentativa de suicidio, mas de uma situação que se arrasta há meses".

"Quem informou Passos coelho deve ser chamado à responsabilidade, pois colocou-o em má situação", sublinhou Valdemar Alves.