Marcelo Rebelo de Sousa recebe, esta quinta-feira, António Costa e Ferro Rodrigues para um almoço à porta fechada que não estava previsto na agenda oficial, confirmou fonte oficial à TVI24.

O encontro surge numa altura em que o Presidente da República pediu uma investigação rápida ao incêndio de Pedrógão Grande e em que Marcelo quer avaliar quando poderá ser aprovado o novo pacote legislativo para proteger a floresta pelo Parlamento.

As férias parlamentares estão marcadas para finais de julho e é certo que, apesar de não confirmado o tema oficialmente, o dossier fogos não escapará à conversa entre Presidente da República, primeiro-ministro e presidente da Assembleia da República.

Esta quarta-feira, o incêndio de Pedrógão Grande, que fez 64 mortos e mais de 200 feridos, marcou o debate quinzenal com o primeiro-ministro e o presidente do PSD concordaram num mecanismo para indemnizar as vítimas dos incêndios e apenas a líder do CDS foi mais contundente.