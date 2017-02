O governo garante não ter nenhum Plano B, caso os estudos de impacto ambiental inviabilizem a construção do novo aeroporto no Montijo.

Em entrevista à TSF e ao DN, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas mostrou-se, contudo, convencido de que não serão esses estudos a inviabilizar o novo aeroporto. Mas, se isso acontecer, irá então pensar em alternativas.

Não, neste momento não tenho nenhum plano para apresentar aos portugueses, nem quero laborar nesse tipo de cenário”, sublinhou Pedro Marques.

TAP com OPV nas próximas semanas

Quanto à TAP, Pedro Marques avançou que “em breve” o Governo realizará uma operação pública de venda (OPV) de 5% das ações aos trabalhadores.

Espero nas próximas semanas concluir o trabalho com os bancos para poder avançar com a OPV”, concretizou.

Pedro Marques afiançou ainda que o Programa Nacional de Reformas poderá contar com mais de 10 mil milhões de euros em fundos comunitários no horizonte de uma década.

Temos um investimento de vários milhares de milhões de euros de fundos a serem mobilizados do Portugal 2020 para a execução do Programa Nacional de Reformas. Pode ultrapassar os 10 mil milhões de euros de mobilização de fundos só para reformas deste programa, reformas sempre com o horizonte de uma década”, explicitou.

Já no plano político, o ministro e antigo deputado socialista defendeu que os acordos com a esquerda parlamentar (BE, PCP e PEV) “não estão esgotados”, até porque há ainda “muito trabalho para fazer em conjunto”.

Pedro Marques saiu ainda em defesa do seu colega das Finanças, Mário Centeno, no caso da negociação com o anterior presidente da Caixa Geral de Depósitos, António Domingues.