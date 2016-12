A decisão foi unânime, a Assembleia da República atribuiu o Prémio Direitos Humanos 2016 a António Guterres. A comissão de deputados que inclui membros das seis bancadas destacou o trabalho na defesa dos direitos humanos, nomeadamente no desempenho das funções de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.

Mas escapou aos membros do júri um pormenor, a atribuição do galardão a Guterres viola os regulamentos do próprio prémio Direitos Humanos.

O artigo segundo do regulamento é claro: o prémio destina-se a galardoar o alto mérito da atividade de organizações não-governamentais, ora, o ACNUR é uma agência especializada da ONU, que é uma organização governamental.

O jornal online Observador que avança a notícia, diz que a denúncia partiu de uma candidata preterida membro de uma ONG. O jornal ouviu o presidente do júri, Pedro Bacelar de Vasconcelos que resume tudo a uma questão de vírgulas. Já outros membros do júri ouvidos pelo Observador admitiram porém ter votado a atribuição do prémio convictos de que não estariam a violar o regulamento.

Já o galardoado remete explicações para a Assembleia da República. A página oficial do Parlamento anuncia que a cerimónia vai acontecer na sexta-feira, ao meio dia e meia na Sala do Senado, o novo secretário-geral da ONU já tem destino para os 25 mil euros do prémio vai doá-lo ao conselho português para os refugiados.