O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta sexta-feira que as finanças públicas saudáveis “não são um fim em si mesmo”, mas antes “um fim ao serviço das pessoas”.

É evidente que todos sabemos que as finanças públicas não são um fim em si mesmo, são um fim ao serviço das pessoas, como toda a atividade económica, social e política”, afirmou o Presidente da República, na sessão de abertura da conferência ‘Investimento empresarial e o crescimento da economia portuguesa’, realizada no auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Marcelo alertou contudo para a importância do controlo orçamental: “a nossa experiência, nalguns casos amarga, demonstrou que se trata de uma realidade instrumental ‘sine qua non’, sem a qual outras virtualidades no domínio económico e social se tornam muito difíceis” ou mesmo “impossíveis”.

Nunca é demais recordar alguns dos progressos registados nos últimos anos e que fazem de Portugal um caso de sucesso na cena internacional”, destacou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo aspetos como o crescimento económico, que, “aferido pelo pela evolução do PIB [produto interno bruto], regista taxas que há muito não se verificavam, impulsionado pelas exportações e pelo investimento”.

Mas “precisamos de crescer mais”, exortou, sustentando que só “com a criação de riqueza podemos elevar a qualidade de vida a que muitas portuguesas e portugueses aspiram”.

O desemprego, “depois de ter atingido níveis historicamente muito elevados”, regista hoje “valores relativamente baixos” e “mantém a tendência descendente, sendo necessário recuar quase 14 anos” para encontrar taxas inferiores às atuais.

Paralelamente, reconheceu, “a dívida pública, em percentagem do PIB, depois de um período de aumentos significativos, mantém a trajetória descendente, que deverá manter-se nos próximos anos”.

"Distância crescente" na Saúde

Ainda em Coimbra, na sessão de encerramento do encontro regional da Cimeira Mundial de Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se preocupado com a "distância crescente" entre o que os sistemas de saúde podem proporcionar e aquilo que as sociedades deles esperam.

Preocupa-me o 'gap', a distância crescente entre aquilo que os sistemas podem proporcionar e aquilo que as sociedades deles esperam", afirmou.

Segundo o chefe de Estado, a ação política contemporânea "corre atrás do tempo", sendo que, na área da saúde, essa corrida assume contornos "dramáticos".