O Presidente da República está a recuperar "sem problemas" da cirurgia a uma hérnia umbilical que realizou ontem, segundo o último boletim clínico divulgado no site da Presidência.

Segundo as informações do médico que o operou, Eduardo Barroso, Marcelo Rebelo de Sousa "passou uma noite tranquila e acordou muito bem disposto, com os parâmetros vitais completamente normais".

A mesma nota antevê que o Presidente "possa ter alta antes da passagem de ano", mas sublinha que "tudo depende da evolução do pós-operatório".

A operação, realizada esta quinta-feira à tarde, "implicou uma pequena ressecção intestinal do intestino delgado".

"A intervenção, sob anestesia geral, demorou cerca de hora e meia e decorreu sem intercorrências."

Já à noite, no quarto do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, Marcelo promulgou quatro diplomas.

Este sábado será divulgado um novo boletim clínico.