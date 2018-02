O Presidente da República vai almoçar com o novo presidente do PSD na próxima segunda-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha recebido Rui Rio no Palácio de Belém, um dia depois da sua consagração no congresso do PSD.

Já na terça-feira, Rio foi recebido pelo primeiro-ministro em São Bento, tendo admitido que há “uma nova fase” nas relações com o PS.

Até ao próximo encontro com o Presidente, Rui Rio ainda terá um encontro com a líder do CDS-PP, Assunção Cristas.