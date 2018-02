O Presidente da República disse esta segunda-feira ter acompanhado o congresso do PSD do passado fim de semana "com muita atenção" e considerou que foi um "passo particularmente importante" para a democracia portuguesa.

Eu vi com muita atenção e considero que foi um passo importante, todos os congressos são, mas aquele foi particularmente importante para a democracia portuguesa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas à margem da cerimónia de doutoramento "honoris causa" do secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, que decorreu na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa.

Questionado sobre os trabalhos do 37.º Congresso do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que antes de qualquer apreciação terá de esperar pelo encontro, esta segunda-feira em Belém, com o novo presidente do partido, Rui Rio.

Quero ouvir a apresentação das suas conclusões do congresso e o testemunho pessoal do presidente Rui Rio relativamente àquilo que considera serem as prioridades do país", disse.

O Presidente da República recusou também comentar a polémica em torno da escolha dos dirigentes para a comissão política nacional.

"Vamos esperar para ver as ideias, o calendário e o protagonismo dos intervenientes, porque certamente o PSD tem uma ideia dos interlocutores e só daqui por uns dias direi alguma coisa", acrescentou.

O 37.º Congresso Nacional do PSD decorreu entre sexta-feira e domingo, em Lisboa