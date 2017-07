O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a escusar-se a comentar o furto de material de guerra nos paióis de Tancos, considerando que este “não é o momento ainda” para se pronunciar sobre o tema.

Eu já disse que no momento em que entendesse adequado, falaria. Não é este o momento adequado por duas razões: primeiro porque estou fora do território português, e não comento fora do território português realidades da vida política portuguesa; em segundo lugar, porque não é o momento ainda para, com base nas informações que vou recebendo, me pronunciar sobre a matéria”, disse, em Bruxelas.