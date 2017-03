Sem se mostrar minimamente satisfeita e muito menos convencida com as recentes explicações de Paulo Núncio, em relação aos 10 mil milhões de euros transferidos para paraísos fiscais, a antiga ministra das Finanças defende ser necessário esclarecer de vez o que se passou. Mas garante que o antigo secretário de Estado, tivesse ou não dúvidas, teria sempre de dar conta de "um assunto tão sensível" ao ministro. Fosse Vítor Gaspar, fosse Maria Luís Albuquerque.

Uma de duas: ou está a querer dar o peito às balas e defender o ministro, hipótese A, ou, hipótese B, não tem a noção do que é ser secretário de Estado e empolou a função que tinha, tomando decisões que não podia tomar", sustentou Manuela Ferreira Leite no seu habitual comentário semanal na TVI24.

Para a antiga ministra das Finanças, há contudo uma certeza: "Não é possível a um secretário de Estado tomar uma decisão desta natureza, mesmo que não tivesse dúvidas, sem perguntar ao ministro. A menos que o ministro tenha dito na delegação de competências que ele pode tomar todas as decisões possíveis e imaginários, o que não creio".

Entre as explicações dadas por Paulo Núncio sobre a não publicitação de transferências para offshores ao longo de quatro anos, a antiga ministra das Finanças também não se convence com o argumento apresentado de que a revelação de quem as fazia poderia "beneficiar o infrator", como sustentou o secretário de Estado.

Porque poderia beneficiar o infrator, isso é algo que não entendo. Porque é que alguém seria beneficiado pelo facto de ter o seu nome na lista? Bem pelo contrário: o facto de ter o seu nome na lista, que é pública, para mim seria seguramente inibidor", defendeu Manuela Ferreira Leite.

Ainda sobre a não publicitação das transferências para offshores, a antiga ministra das Finanças aponta ainda não estar explicado qual a relação dessa questão com a verdadeira e efetiva fiscalização dos movimento de capitais, de forma a avaliar a sua legitimidade e a apurar eventuais ilícitos.